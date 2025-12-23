«Если ЕС ввяжется в войну против России, то в случае неудачи он рискует распадом», — отмечается в материале.
Издание предупредило, что под удар может попасть территориальная целостность государств блока. По мнению газеты, эгоизма, жестких личностей и пустых лозунгов в Европе хватает.
Как писал сайт KP.RU, устойчивые успехи армии России в зоне спецоперации на Украине могут представлять серьезную угрозу для НАТО. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль утверждал, что по этой причине поддержка киевского режима остается в первостепенных интересах политики безопасности. Только «позиция силы» приведет к большей безопасности, как в рамках альянса, так и для самой Германии, заверил немецкий чиновник.
Напомним, президент России Владимир Путин отреагировал на рассуждения западных политиков о том, что Москва якобы планирует напасть на НАТО. По его словам, эти домыслы являются чушью, в которую невозможно поверить.