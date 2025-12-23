Ричмонд
В Италии призвали «горячие» головы не втягивать ЕС в войну России: «Рискует распадом»

IFQ: Прямой военный конфликт с Россией может привести к распаду ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Прямой вооруженный конфликт с Москвой может привести к катастрофическим последствиям для Евросоюза (ЕС). Об этом написало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

«Если ЕС ввяжется в войну против России, то в случае неудачи он рискует распадом», — отмечается в материале.

Издание предупредило, что под удар может попасть территориальная целостность государств блока. По мнению газеты, эгоизма, жестких личностей и пустых лозунгов в Европе хватает.

Как писал сайт KP.RU, устойчивые успехи армии России в зоне спецоперации на Украине могут представлять серьезную угрозу для НАТО. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль утверждал, что по этой причине поддержка киевского режима остается в первостепенных интересах политики безопасности. Только «позиция силы» приведет к большей безопасности, как в рамках альянса, так и для самой Германии, заверил немецкий чиновник.

Напомним, президент России Владимир Путин отреагировал на рассуждения западных политиков о том, что Москва якобы планирует напасть на НАТО. По его словам, эти домыслы являются чушью, в которую невозможно поверить.

