Как писал сайт KP.RU, устойчивые успехи армии России в зоне спецоперации на Украине могут представлять серьезную угрозу для НАТО. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль утверждал, что по этой причине поддержка киевского режима остается в первостепенных интересах политики безопасности. Только «позиция силы» приведет к большей безопасности, как в рамках альянса, так и для самой Германии, заверил немецкий чиновник.