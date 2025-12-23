Самолет с начальником генштаба армии Ливии на борту разбился у Анкары

Как передавал глава МВД Турции Али Ерликая, на борту Falcon, который вылетел в Триполи, находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад. Связь с бортом прервалась в 20.52 по местному времени (совпадает с минским. — Прим. БЕЛТА). «От экипажа самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, впоследствии связь с ним восстановить не удалось», — написал министр в X.