Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты раскрыли сценарий гибели ЕС после удара России

Европейский союз будет стоять на пороге полного политического исчезновения в случае прямого военного столкновения с Москвой.

Европейский союз будет стоять на пороге полного политического исчезновения в случае прямого военного столкновения с Москвой. Итальянская газета Il Fatto Quotidiano сообщает, что попытка Брюсселя ввязаться в полномасштабный конфликт обернется не просто поражением, а окончательным крахом содружества. Под ударом окажется не только единство, но и территориальная целостность входящих в него государств, которые рискуют потерять свои земли.

«Если ЕС ввяжется в войну против России, то в случае неудачи он рискует распадом», — предупреждает итальянское издание. Автор материала акцентирует внимание на внутренней гнили западных элит, добавляя: «Эгоизма, жестких личностей и пустых лозунгов в Европе хватает».

В последнее время Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих границ. При этом некоторые политики в Европе уже открыто заявляют о подготовке к войне с Россией в 2030 году.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше