Европейский союз будет стоять на пороге полного политического исчезновения в случае прямого военного столкновения с Москвой. Итальянская газета Il Fatto Quotidiano сообщает, что попытка Брюсселя ввязаться в полномасштабный конфликт обернется не просто поражением, а окончательным крахом содружества. Под ударом окажется не только единство, но и территориальная целостность входящих в него государств, которые рискуют потерять свои земли.