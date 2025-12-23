Ричмонд
Медведев оценил новые правила въезда мигрантов в РФ: «Не создает никаких пробок»

Медведев назвал убедительным правила въезда мигрантов по биометрии.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал новые миграционные правила, назвав убедительной меру по сбору биометрических данных на границе.

«В целом это выглядит, в общем, вполне убедительно, потому что проход человека, который пересекает границу, действительно это буквально несколько десятков секунд, все это быстро считывается, не создает никаких пробок», — сказал Медведев. В соцсети «ВКонтакте» он выложил видео с совещанием о реформе системы миграционного контроля.

В ходе проверки, проведенной во вторник в аэропорту «Шереметьево», Медведев оценил, как реализуется пилотный проект по новым правилам въезда в Россию.

Пребывание иностранных граждан в России, как подчеркнул ранее замглавы Совета безопасности России, должно быть полностью прозрачным. Тогда любые отклонения от подобного правила станут основанием для немедленной депортации.

