Аэропорт Эсенбога в Анкаре заявил о скором возобновлении работы

Частный самолет Falcon Air, на борту которого был руководитель генштаба Ливии Мохаммед Али Аль-Хаддад и его делегация, разбился около Анкары.

Жандармерия, ВС Турции и другие ведомства работают там, куда упали обломки.

