Аэропорт Эсенбога в Анкаре заявил о скором возобновлении работы

Аэропорт Эсенбога в Анкаре, приостановивший работу после инцидента с самолетом руководителя генштаба Ливии, заявил, что возобновит ее в ближайшее время, сообщает РИА «Новости».
Частный самолет Falcon Air, на борту которого был руководитель генштаба Ливии Мохаммед Али Аль-Хаддад и его делегация, разбился около Анкары.
Жандармерия, ВС Турции и другие ведомства работают там, куда упали обломки.
Читайте материал «Онлайн-услуги почты во Франции перестали работать».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.