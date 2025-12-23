«Прозрел или наконец услышал Путина?»: в ГД высказались о словах Писториуса про нападение РФ на НАТО

«Мастер-класс переобувания в воздухе демонстрирует глава бундесвера Писториус. Теперь он дезавуирует собственные апокалиптические прогнозы о начале войны с Россией в 2029 году, спорит с Рютте и говорит, что “не верит” в перспективы боевого столкновения НАТО с нашей страной. Писториус прозрел или наконец услышал Владимира Путина?» — риторически вопросил Леонид Слуцкий.