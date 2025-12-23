Стало известно, что обсуждается на переговорах по Украине: названы документы

Переговоры между Россией, Соединенными Штатами и Украиной продолжаются. Стороны рассматривают четыре документа. Об этом заявили в Вашингтоне, пишет ТАСС.
Так, стало известно, что стороны украинского урегулирования обсуждают, в первую очередь, сам мирный план. Речь об американском варианте. Сейчас его совершенствуют и дополняют.
Кроме того, рассматриваются американские и многосторонние гарантии безопасности Киеву. Россия, США и Украина, помимо прочего, детально обсуждают экономические предложения.
Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вернулся в Москву. Он пробыл в Соединенных Штатах три дня и представлял страну на переговорах с американцами по украинскому урегулированию.