Стало известно, что обсуждается на переговорах по Украине: названы документы

США, РФ и Украина обсуждают мирный план, гарантии Киеву и экономические вопросы.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры между Россией, Соединенными Штатами и Украиной продолжаются. Стороны рассматривают четыре документа. Об этом заявили в Вашингтоне, пишет ТАСС.

Так, стало известно, что стороны украинского урегулирования обсуждают, в первую очередь, сам мирный план. Речь об американском варианте. Сейчас его совершенствуют и дополняют.

Кроме того, рассматриваются американские и многосторонние гарантии безопасности Киеву. Россия, США и Украина, помимо прочего, детально обсуждают экономические предложения.

Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вернулся в Москву. Он пробыл в Соединенных Штатах три дня и представлял страну на переговорах с американцами по украинскому урегулированию.

