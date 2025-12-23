Как он отметил, ссылки на контртеррористическую деятельность служат для США лишь прикрытием для откровенно агрессивных действий и вмешательства в суверенитет государства региона.
Дипломат подчеркнул легитимность венесуэльского правительства, указав, что США ошибочно полагают, будто их одностороннее решение может служить основанием для признания этого правительства криминальным. Действия США по установлению блокады побережья Венесуэлы являются, по заявлению Небензи, незаконными и представляют собой настоящую агрессию.
По данным The New York Times, США получили судебный ордер и конфисковали танкер Bella 1, перехваченный Береговой охраной в Карибском море.
