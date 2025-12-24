Ричмонд
Собчак неожиданно для публики зарегистрировалась в MAX: Захарова дала ироничный комментарий

Захарова после регистрации Собчак в MAX заявила, что последний бастион пал.

Источник: Комсомольская правда

Известная российская журналистка Ксения Собчак неожиданно для коллег, зрителей и читателей зарегистрировалась в мессенджере MAX. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она предоставила доказательства в Telegram-канале.

Так, официальный представитель МИД опубликовала скрин, подтверждающий регистрацию журналистки на платформе.

«А, ну всё, последний бастион пал», — отметила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России, кроме того, с юмором отреагировала на странные обвинения финских оленеводов в адрес Москвы. Теперь под санкции рискуют попасть российские волки, которые «кошмарят», как полагают на Западе, лапландских оленей. Как отметила Мария Захарова, это может быть «зооместью за подсвинков».

