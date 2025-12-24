Ричмонд
Трампу не разрешили развертывать нацгвардию в Чикаго

Верховный суд США отказался разрешить Трампу разворачивать нацгвардию в Чикаго.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Верховный суд США отказался разрешить президенту США Дональду Трампу развёртывать подразделения национальной гвардии в Чикаго, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

«Правительство обратилось в настоящий суд с просьбой приостановить действие постановления окружного суда (запрещающего федерализацию и развертывание национальной гвардии в Иллинойсе — ред.) … Ходатайство о приостановлении исполнения отклоняется», — говорится в решении суда.

Силы нацгвардии США и других ведомств были развернуты в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Чикаго, Мемфисе и Портленде. Практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.

