Уитакер: стороны обсуждают четыре документа по Украине

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники переговорного процесса по урегулированию кризиса в Украине ведут работу над четырьмя итоговыми документами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера.
«На столе переговоров сейчас четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира», — сказал дипломат в эфире телеканала Fox News.
«Все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Думаю, что сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина», — добавил Уитакер. -0-