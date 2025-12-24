Путин вручит награды музыкантам и артистам 24 декабря

Торжественная церемония вручения госнаград президентом РФ Владимиром Путиным пройдет в среду, 24 декабря, в Екатерининском зале Кремля.
В пресс-службе Кремля отметили, что государственные награды будут вручены выдающимся представителям самых разных профессий: от культуры и науки до спорта, медицины и реального сектора экономики.
Не так давно несколько известных российских телеведущих, включая Александра Гордона, Ларису Гузееву и Леонида Якубовича, удостоились благодарности от президента РФ.
До этого на форуме «Все для Победы», организованном Народным фронтом, Путин принял участие в церемонии награждения и лично вручил победителям статуэтки одноименной премии.
Кроме этого, российский глава ранее лично вручил премию «Волонтер года» Анне Плужниковой, московской волонтеру с инвалидностью.