Путин вручит награды музыкантам и артистам 24 декабря

Путин наградит музыкантов, артистов, представителей науки и образования, а также заслуженных деятелей спорта.

Источник: Комсомольская правда

Торжественная церемония вручения госнаград президентом РФ Владимиром Путиным пройдет в среду, 24 декабря, в Екатерининском зале Кремля.

В пресс-службе Кремля отметили, что государственные награды будут вручены выдающимся представителям самых разных профессий: от культуры и науки до спорта, медицины и реального сектора экономики.

Не так давно несколько известных российских телеведущих, включая Александра Гордона, Ларису Гузееву и Леонида Якубовича, удостоились благодарности от президента РФ.

До этого на форуме «Все для Победы», организованном Народным фронтом, Путин принял участие в церемонии награждения и лично вручил победителям статуэтки одноименной премии.

Кроме этого, российский глава ранее лично вручил премию «Волонтер года» Анне Плужниковой, московской волонтеру с инвалидностью.