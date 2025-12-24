Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре итоговых документа

«На столе переговоров сейчас четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира», — сказал дипломат в эфире телеканала Fox News.
Он добавил, что все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Также постпред выразил уверенность, что участники переговоров «хорошо понимают, чего хочет Украина».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах в Майами с российской делегацией. Её возглавлял спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Вэнс назвал итоги встречи позитивными.
