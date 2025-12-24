Ричмонд
Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре итоговых документа

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине сейчас работают над четырьмя итоговыми документами. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«На столе переговоров сейчас четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира», — сказал дипломат в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Также постпред выразил уверенность, что участники переговоров «хорошо понимают, чего хочет Украина».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах в Майами с российской делегацией. Её возглавлял спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Вэнс назвал итоги встречи позитивными.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

