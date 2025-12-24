Ричмонд
Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК

Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на фоне введения этой меры в адрес неназванных активистов из-за цензуры в отношении американских источников информации.

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, при этом он не назвал, в отношении кого введены ограничения.

«Вау, значит, Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» — так Дмитриев прокомментировал новость в соцсети X.

В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений. Сам Дмитриев ранее писал, что фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.

