Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на фоне введения этой меры в адрес неназванных активистов из-за цензуры в отношении американских источников информации.
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, при этом он не назвал, в отношении кого введены ограничения.
«Вау, значит, Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» — так Дмитриев прокомментировал новость в соцсети X.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений. Сам Дмитриев ранее писал, что фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.