МИД РФ: возобновление авиасообщения между РФ и США назрело давно

«Важной, хотя и отнюдь не единственной частью этой работы видится нормализация условий деятельности диппредставительств России и США. Состоялось несколько раундов экспертных контактов, последний — несколько дней назад на рабочем уровне», — сказал он. Гусаров рассказал о положительных сдвигах: визовый процесс для некоторых дипломатов стал более упорядоченным, а правила, регламентирующие их перемещения в стране аккредитации, — менее жесткими.