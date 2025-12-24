Ричмонд
МИД РФ: возобновление авиасообщения между РФ и США назрело давно

Гусаров рассказал о статусе возобновления авиасообщения между Россией и США.

Источник: Комсомольская правда

Глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что авиасообщение между Россией и США пора восстанавливать, этот вопрос давно назрел. Об этом дипломат рассказал «Известиям».

«Важной, хотя и отнюдь не единственной частью этой работы видится нормализация условий деятельности диппредставительств России и США. Состоялось несколько раундов экспертных контактов, последний — несколько дней назад на рабочем уровне», — сказал он. Гусаров рассказал о положительных сдвигах: визовый процесс для некоторых дипломатов стал более упорядоченным, а правила, регламентирующие их перемещения в стране аккредитации, — менее жесткими.

При это стороны прилагают усилия для приведения работу диппредставительств к нормальному состоянию. Накануне РФ и Индия обсудили запуск безвизового режима для туристических групп.