Стоимость платины на бирже NYMEX демонстрирует рост на 10%

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $2300 за тройскую унцию впервые с 4 марта 2008 года, демонстрируя рост на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным на 23.02 23 декабря по минскому времени, стоимость фьючерса на платину росла на 10,14%, до $2301,2 за тройскую унцию. К 23.49 по минскому времени стоимость фьючерса на платину росла до $2302,5 (+10,2%) за тройскую унцию.
В то же время цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1970,5 за тройскую унцию (+6,83%).-0-