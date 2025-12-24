Стоимость платины на бирже NYMEX демонстрирует рост на 10%

По данным на 23.02 23 декабря по минскому времени, стоимость фьючерса на платину росла на 10,14%, до $2301,2 за тройскую унцию. К 23.49 по минскому времени стоимость фьючерса на платину росла до $2302,5 (+10,2%) за тройскую унцию.