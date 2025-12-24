Ричмонд
Более 50 суток: стало известно, сколько всего времени Мария Захарова потратила на проведение брифингов

Захарова за все время провела 503 брифинга продолжительностью более 50 суток.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 декабря отмечает юбилей. Ей исполнилось 50 лет. Стало известно, что политик за время карьеры провела 503 брифинга общей продолжительностью более 50 суток. Официальный представитель МИД опубликовала соответствующий пост в Telegram-канале.

Мария Захарова выразила удивление такими статистическими данными. Официальный представитель МИД РФ провела брифинги общей продолжительностью в 1 224 часа.

«Как говорит Лера Кудрявцева, да ладно!» — прокомментировала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД встретила День рождения во время записи программы «Песни от всей души». Ведущим передачи на «России-1» является Андрей Малахов. Мария Захарова отметила, что даже не думала, что праздничный день начнется таким веселым образом.

