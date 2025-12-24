Россия сделала шаг к возобновлению авиасообщения с США

В МИД прокомментировали возможное возобновление авиасообщения с США.
Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США «давно назрело», Москва уже в феврале официально поставила вопрос об «открытии неба» перед Вашингтоном. Об этом 23 декабря сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров. По данным издания, российская сторона передала американским властям конкретные предложения по перезапуску полетов и сейчас ожидает реакции США.
«В течение года передали авиационным властям США предложения с действенным алгоритмом перезапуска авиасообщения. Настроены на скорейшее начало деполитизированного и без предварительных условий диалога по линии профильных ведомств двух стран для устранения стоящих на этом пути технических препятствий», — говорится в статье «Известий» со ссылкой на дипломата.
Гусаров уточнил, что вопрос возобновления полетов Россия официально подняла еще в феврале на двусторонних консультациях в Стамбуле, где обсуждалось устранение так называемых «раздражителей» в отношениях между Москвой и Вашингтоном. По его словам, нынешние ограничения на авиасообщение в МИД считают фактической «авиаблокадой», которая «утратила всякий смысл». Дипломат заявил, что Москва рассчитывает на «достаточную политическую волю» американской стороны для снятия существующих запретов. При этом возможные сроки возобновления рейсов в публикации не называются и, как следует из слов Гусарова, будут зависеть от решения США по уже направленным предложениям России.
Регулярное прямое авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами было приостановлено в 2022 году после взаимного закрытия воздушного пространства и введения санкционных ограничений. В настоящее время попасть из России в США возможно лишь с пересадками на территории третьих государств.
В ноябре официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что российская сторона направила Вашингтону предложение о возобновлении прямых авиарейсов, однако ответа от США до сих пор не последовало, напоминает RT. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, подчеркивал, что вопрос восстановления прямого авиасообщения между Россией и США остается для Москвы одним из ключевых приоритетов на повестке переговоров.