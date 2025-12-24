Россия сделала шаг к возобновлению авиасообщения с США

Гусаров уточнил, что вопрос возобновления полетов Россия официально подняла еще в феврале на двусторонних консультациях в Стамбуле, где обсуждалось устранение так называемых «раздражителей» в отношениях между Москвой и Вашингтоном. По его словам, нынешние ограничения на авиасообщение в МИД считают фактической «авиаблокадой», которая «утратила всякий смысл». Дипломат заявил, что Москва рассчитывает на «достаточную политическую волю» американской стороны для снятия существующих запретов. При этом возможные сроки возобновления рейсов в публикации не называются и, как следует из слов Гусарова, будут зависеть от решения США по уже направленным предложениям России.