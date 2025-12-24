Слуцкий назвал слова Писториуса о войне России с НАТО переобуванием в воздухе

Слуцкий охарактеризовал слова Писториуса как «переобувание в воздухе», отметив, что политик теперь фактически дезавуирует свои собственные апокалиптические прогнозы, в которых говорил о риске войны с Россией уже в 2029 году.
«Однако, в любом случае, такое “прозрение” могло бы придать импульс для поиска путей выхода из европейского кризиса безопасности. Россия защищает русских людей Донбасса, свои национальные интересы и суверенитет, но без каких-либо придуманных русофобами “коварных планов нападения” на Европу», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что не верит в сценарий нападения России на страны НАТО, отметив, что РФ не стремится к полномасштабной войне с альянсом. Это заявление вызвало удивление у заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
