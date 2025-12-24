Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий назвал слова Писториуса о войне России с НАТО переобуванием в воздухе

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий связал недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, отвергшего сценарий нападения России на НАТО, с двумя ключевыми факторами. По мнению депутата, на позицию немецкого политика повлияла новая стратегия национальной безопасности США, а также осознание мощи новейшего российского оружия.

Слуцкий охарактеризовал слова Писториуса как «переобувание в воздухе», отметив, что политик теперь фактически дезавуирует свои собственные апокалиптические прогнозы, в которых говорил о риске войны с Россией уже в 2029 году.

«Однако, в любом случае, такое “прозрение” могло бы придать импульс для поиска путей выхода из европейского кризиса безопасности. Россия защищает русских людей Донбасса, свои национальные интересы и суверенитет, но без каких-либо придуманных русофобами “коварных планов нападения” на Европу», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что не верит в сценарий нападения России на страны НАТО, отметив, что РФ не стремится к полномасштабной войне с альянсом. Это заявление вызвало удивление у заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше