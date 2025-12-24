В США раскрыли, о чем договорились по Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине ведут обсуждение четырех отдельных документов. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News. По словам дипломата, речь идет о комплексном пакете договоренностей, который должен охватывать как военные, так и политические и экономические аспекты возможного мирного соглашения.