В США раскрыли, о чем договорились по Украине

Обсуждаемый мирный план включает 20 пунктов.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине ведут обсуждение четырех отдельных документов. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News. По словам дипломата, речь идет о комплексном пакете договоренностей, который должен охватывать как военные, так и политические и экономические аспекты возможного мирного соглашения.
«Сейчас на столе фактически находятся четыре документа. Это 20-пунктный мирный план, а также многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира», — сказал Уитакер в интервью Fox News.
Он уточнил, что обсуждаемый мирный план включает 20 пунктов, однако содержание этих положений не раскрыл. Уитакер отметил, что многосторонние гарантии безопасности предполагается оформить с участием ряда союзников США по НАТО, а отдельный документ с американской стороной должен касаться двусторонних обязательств Вашингтона. План экономического роста, по его словам, рассматривается как долгосрочная программа поддержки и восстановления Украины после возможного завершения конфликта.
Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил в соцсети X, что в ходе переговоров в Майами американская делегация и представители Украины рассмотрели разработку плана урегулирования конфликта, включающего 20 пунктов, напоминает телеканал 360. По его словам, в течение последних трех дней прошел целый ряд результативных и содержательных переговоров с украинскими и европейскими партнерами.