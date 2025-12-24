В Союзном государстве Белоруссии и РФ возможна дивизия из «Орешников»

Богодель сообщил, что элементы новой системы уже стоят на вооружении. «Мы были вынуждены начать развертывать на нашей территории соответствующие системы. И первый дивизион в составе трех пусковых установок уже, по сути своей, заступил на боевое дежурство», — отметил он. Военный эксперт напомнил, что, по заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко, на дежурство пока заступил только первый дивизион, однако в перспективе в республике планируется размещение полка, который будет насчитывать около десяти пусковых установок «Орешник».