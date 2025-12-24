В Союзном государстве Белоруссии и РФ возможна дивизия из «Орешников»

В Белоруссии планируется разместить до десяти комплексов «Орешник».
В Союзном государстве России и Белоруссии может появиться новая дивизия, вооруженная ракетными комплексами «Орешник». О такой перспективе заявил замначальника факультета генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель в эфире телеканала «Беларусь-1». По его словам, создание соединения на базе этих РК рассматривается как элемент укрепления совместной обороны двух стран.
«Вероятнее всего, в рамках нашего содружества будет действовать новая дивизия, которая будет представлена новейшими пусковыми установками “Орешник”», — пояснил эксперт. Он отметил, что развертывание таких комплексов на территории Белоруссии стало ответом на изменения военной обстановки в регионе и направлено на поддержание баланса сил у границ Союзного государства.
В телесюжете уточняется, что, как предполагает военнослужащий, формирование дивизии с «Орешниками» усилило бы совместную безопасность России и Белоруссии и стало бы ответом на новые вызовы в Восточной Европе. Такая структура позволила бы более гибко планировать применение ракетных средств и увязать действия вооруженных сил двух стран в единой системе обороны.
Богодель сообщил, что элементы новой системы уже стоят на вооружении. «Мы были вынуждены начать развертывать на нашей территории соответствующие системы. И первый дивизион в составе трех пусковых установок уже, по сути своей, заступил на боевое дежурство», — отметил он. Военный эксперт напомнил, что, по заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко, на дежурство пока заступил только первый дивизион, однако в перспективе в республике планируется размещение полка, который будет насчитывать около десяти пусковых установок «Орешник».
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что Минск при необходимости будет самостоятельно определять цели для российского ракетного комплекса «Орешник», размещенного на территории страны. По его словам, это предусмотрено союзными договоренностями и отражает уровень интеграции систем обороны в рамках Союзного государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении разместить на территории Беларуси до десяти комплексов «Орешник», напоминает MK.RU.