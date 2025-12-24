Ричмонд
Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России, заявил Уитакер

Уитакер: мяч в переговорах по Украине находится на стороне России.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России, считает постпред Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакер.

«Мяч в настоящее время находится на российском поле», — сообщил он в эфире телеканала Fox News, оценивая переговорный процесс по Украине.

Уитакер добавил, что президент США Дональд Трамп и его команда переговорщиков продолжают прилагать огромные усилия для завершения конфликта.

На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

