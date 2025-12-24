По его мнению, отказ Европейского союза от замысла конфисковать российские активы стал «смертельным ударом» по позициям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, напоминает «Царьград». Дмитриев считает, что фон дер Ляйен и Мерц должны подать в отставку. Дмитриев подчеркнул, что отказ от незаконного механизма использования российских активов Евросоюзом для финансирования Украины станет значимой победой в пользу верховенства права и здравого смысла.