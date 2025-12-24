Дмитриев обратился к главе ЕК с предложением.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «обменяться» санкциями. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, комментируя введенные против него ограничительные меры и политику ЕС в отношении российских и американских персон.
«Если у госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?» — написал Дмитриев, комментируя свою предыдущую публикацию.
По его мнению, отказ Европейского союза от замысла конфисковать российские активы стал «смертельным ударом» по позициям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, напоминает «Царьград». Дмитриев считает, что фон дер Ляйен и Мерц должны подать в отставку. Дмитриев подчеркнул, что отказ от незаконного механизма использования российских активов Евросоюзом для финансирования Украины станет значимой победой в пользу верховенства права и здравого смысла.