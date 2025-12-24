Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев отреагировал на запрет на въезд в США фон дер Ляйен: «Возглавляет черный список»

Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для Урсулы фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

На фоне введения Вашингтоном запретов на въезд для активистов, обвиняемых в цензуре американских источников, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пошутил, что под такие ограничения теоретически могла бы попасть и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вау, значит, Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» — написал Дмитриев в соцсети X.

Накануне перечень государств, чьим гражданам закрыт въезд в США, пополнился. Под полный запрет попали Буркина-Фасо, Мали, Южный Судан, Нигер, Сирия, а также Лаос и Сьерра-Леоне, для которых ранее действовали лишь частичные ограничения.

При этом ранее глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров сообщил, что возобновление авиасообщения между Россией и США назрело давно.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше