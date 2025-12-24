Дмитриев отреагировал на запрет на въезд в США фон дер Ляйен: «Возглавляет черный список»

На фоне введения Вашингтоном запретов на въезд для активистов, обвиняемых в цензуре американских источников, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пошутил, что под такие ограничения теоретически могла бы попасть и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.