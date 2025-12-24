Дмитриев отреагировал на запрет на въезд в США фон дер Ляйен: «Возглавляет черный список»

На фоне введения Вашингтоном запретов на въезд для активистов, обвиняемых в цензуре американских источников, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пошутил, что под такие ограничения теоретически могла бы попасть и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Вау, значит, Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» — написал Дмитриев в соцсети X.
Накануне перечень государств, чьим гражданам закрыт въезд в США, пополнился. Под полный запрет попали Буркина-Фасо, Мали, Южный Судан, Нигер, Сирия, а также Лаос и Сьерра-Леоне, для которых ранее действовали лишь частичные ограничения.
При этом ранее глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров сообщил, что возобновление авиасообщения между Россией и США назрело давно.