РБК: Козак перед отставкой предложил план радикальных реформ в РФ

Издание уточняет, что документ предполагает смягчение уголовной политики в отношении ненасильственных преступлений и возможность амнистии для ряда осужденных по таким статьям. Речь, по данным РБК, идет о структурных изменениях в системе правоохранительных органов и спецслужб, пересмотре их полномочий и процедур, а также о корректировке подходов к расследованию экономических правонарушений. Экономический блок предложений, как следует из описания, направлен на снижение давления на бизнес и стимулирование инвестиций.