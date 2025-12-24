РБК: Козак перед отставкой предложил план радикальных реформ в РФ

Козак предложил реформы и амнистию, пишет РБК.
Бывший замглавы администрации президента России Дмитрий Козак разработал комплексный план экономической, судебной и силовой реформ, а также предложил рассмотреть возможность широкой амнистии за ненасильственные преступления. Об этом сообщил РБК, который ознакомился с документом, подготовленным Козаком во время его работы в Кремле. По данным издания, речь идет о концепции преобразований, представленной для обсуждения в администрации президента в 2025 году.
«План Дмитрия Козака, подготовленный во время его работы на посту замглавы администрации Кремля, предполагает: Экономическую реформу; Судебную реформу; Реформу спецслужб и правоохранительных органов; Масштабную амнистию», — говорится в материале РБК.
Издание уточняет, что документ предполагает смягчение уголовной политики в отношении ненасильственных преступлений и возможность амнистии для ряда осужденных по таким статьям. Речь, по данным РБК, идет о структурных изменениях в системе правоохранительных органов и спецслужб, пересмотре их полномочий и процедур, а также о корректировке подходов к расследованию экономических правонарушений. Экономический блок предложений, как следует из описания, направлен на снижение давления на бизнес и стимулирование инвестиций.
РБК утверждает, что подлинность плана Козака подтвердили два источника, знакомых с содержанием инициатив. Один из собеседников издания сообщил, что предложения были представлены на рассмотрение в Кремле в 2025 году. При этом в администрации президента, как отмечает РБК, заявили, что «не располагают информацией» о таком документе.