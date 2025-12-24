Пора взлетать: В МИД заявили о давно назревшем авиасообщении между РФ и США

В Министерстве иностранных дел России заявили, что возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном давно назрело и могло бы стать наглядным сигналом нормализации диалога между странами. Россия рассчитывает, что США проявят политическую волю и откажутся от авиаблокады, которая утратила практический смысл.