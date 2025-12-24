Пора взлетать: В МИД заявили о давно назревшем авиасообщении между РФ и США

Как отметил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, восстановление прямых рейсов стало бы важным шагом к укреплению доверия на межгосударственном уровне. По его словам, Россия ожидает готовности американской стороны снять ограничения, введённые ещё в 2022 году.
«Возобновление прямого авиационного сообщения между Россией и США давно назрело. Этот шаг стал бы наглядной иллюстрацией налаживающегося диалога обеих стран и возрождения взаимного доверия», — подчеркнул дипломат в беседе с «Известиями».
В МИД обратили внимание, что действующие ограничения ударили прежде всего по самим США. Американские авиакомпании лишились возможности использовать российское воздушное пространство, что серьёзно снизило их конкурентоспособность на международных маршрутах. В российском ведомстве отмечают, что представители американского бизнеса уже открыто говорят об экономических потерях.
«В результате США подсекли собственную конкурентоспособность, о чём представители деловых кругов говорят прямо и с заметным сожалением», — отметил Гусаров.
Российская сторона заявила о готовности начать деполитизированный диалог по линии профильных ведомств без предварительных условий, чтобы устранить технические препятствия для восстановления авиасообщения.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Вашингтон провели очередной раунд консультаций по так называемым «раздражителям» в двусторонних отношениях. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, существенного прогресса на переговорах пока добиться не удалось. При этом стороны договорились продолжить обсуждение спорных вопросов.
