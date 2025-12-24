На Украине обсуждают вопрос проведения президентских выборов. Однако этот процесс потребует соблюдения определенных стандартов. Например, выборы вряд ли будут справедливыми без учета голосов украинцев, находящихся в России. Об этом напомнил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Известиями».
По его данным, на территории России находятся «миллионы» украинцев. Посол отметил, что без них выборы не могут считаться «реальными».
«Есть определенные стандарты проведения выборов. Это касается и участия, и политических партий, и отсутствия цензуры. Существует целый перечень», — указал Родион Мирошник.
По словам посла, прошлая неделя стала одной из самых кровавых для Запорожской области. За этот период погибли два мирных жителя. Среди раненых — 11-летняя девочка и 91-летняя жительница Васильевки.