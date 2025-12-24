Мирошник усомнился в корректности выборов на Украине без голосов украинцев в РФ

На Украине обсуждают вопрос проведения президентских выборов. Однако этот процесс потребует соблюдения определенных стандартов. Например, выборы вряд ли будут справедливыми без учета голосов украинцев, находящихся в России. Об этом напомнил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Известиями».