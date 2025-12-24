Ричмонд
В Совфеде оценили позицию трех стран ЕС по отказу от кредита Украине: «Это поддерживают многие»

Пушков: отказ Венгрии и Словакии от кредита Украине отражает мнение европейцев.

Источник: Комсомольская правда

Позиция Венгрии, Словакии и Чехии, выступающих против нового кредита Украине, созвучна мнению не только их избирателей, но и множества других европейцев. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

«Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 млрд долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев», — написал сенатор в Telegram-канале.

Как подчеркивал ранее обозреватель KP.RU Александр Гришин, жители Польши положительно воспримут отказ от кредита для Украины.

Согласно данным Politico, финансирование украинской обороны за счет общего долга ЕС означает, что с 2028 года европейские налогоплательщики будут ежегодно покрывать процентные платежи в размере трех млрд евро, направляемые Украине.