Позиция Венгрии, Словакии и Чехии, выступающих против нового кредита Украине, созвучна мнению не только их избирателей, но и множества других европейцев. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
«Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 млрд долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев», — написал сенатор в Telegram-канале.
Как подчеркивал ранее обозреватель KP.RU Александр Гришин, жители Польши положительно воспримут отказ от кредита для Украины.
Согласно данным Politico, финансирование украинской обороны за счет общего долга ЕС означает, что с 2028 года европейские налогоплательщики будут ежегодно покрывать процентные платежи в размере трех млрд евро, направляемые Украине.