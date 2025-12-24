«В то время как украинцы массово умирают, допускающий грубые ошибки генерал Сырский получает французские почести», — написал Боуз.
Он также подчеркнул, что награду Сырскому вручил начальник генштаба Франции Фабьен Мандон, который ранее заявлял о готовности страны «терять своих детей» для сдерживания России. Таким образом, по мнению журналиста, награждение носит скорее символический политический характер.
Ранее сообщалось, что западные дипломаты фиксируют быстрое падение авторитета главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди украинского офицерства, по утверждению ведомства, циркулирует мнение, что даже военные поражения могут оказаться полезными, если приведут к его отставке. Служба внешней разведки также заявила, что на боевом духе личного состава негативно сказываются коррупционные скандалы, в результате чего уровень дезертирства достиг рекордных высот.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.