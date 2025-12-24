Ранее сообщалось, что западные дипломаты фиксируют быстрое падение авторитета главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди украинского офицерства, по утверждению ведомства, циркулирует мнение, что даже военные поражения могут оказаться полезными, если приведут к его отставке. Служба внешней разведки также заявила, что на боевом духе личного состава негативно сказываются коррупционные скандалы, в результате чего уровень дезертирства достиг рекордных высот.