Дмитриев пошутил о запрете въезда в США главы ЕК фон дер Ляйен

Спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал в соцсети X на сообщения о введении США запрета на въезд для ряда активистов из-за цензуры в отношении американских СМИ.

«Вау, значит, Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен теперь возглавляет чёрный список из цензоров, которым запрещён въезд в США?» — написал он.

Дмитриев также предложил главе Еврокомиссии «обменяться» санкциями.

«Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введёнными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?» — добавил он под своей публикацией.

Перед этим госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США запретили въезд пятерым активистам за попытки ограничить доступ к американским платформам и выступающим на них спикерам. Имена этих лиц он не раскрыл.

Ранее Вашингтон также ввёл полный запрет на въезд для граждан семи стран — Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. Для двух последних стран ограничения усилили: раньше действовали лишь частичные запреты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

