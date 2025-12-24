Дмитриев пошутил о запрете въезда в США главы ЕК фон дер Ляйен

«Вау, значит, Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен теперь возглавляет чёрный список из цензоров, которым запрещён въезд в США?» — написал он.
Дмитриев также предложил главе Еврокомиссии «обменяться» санкциями.
«Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введёнными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?» — добавил он под своей публикацией.
Перед этим госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США запретили въезд пятерым активистам за попытки ограничить доступ к американским платформам и выступающим на них спикерам. Имена этих лиц он не раскрыл.
Ранее Вашингтон также ввёл полный запрет на въезд для граждан семи стран — Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. Для двух последних стран ограничения усилили: раньше действовали лишь частичные запреты.
