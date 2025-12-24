Власти Канады рассматривают проект изъятия российских активов. По мнению главы департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Гусарова, Оттава пытается легализовать попытку кражи средств. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
Александр Гусаров назвал Канаду «законодателем мод» на коллективном Западе. Он также осудил Оттаву за продвигаемую «тревожную тенденцию».
«Законопроект S-278 “Об изменении Закона о специальных экономических мерах” — не что иное, как способ легализовать на государственном уровне возможную попытку кражи российских активов», — подчеркнул Александр Гусаров.
По мнению The European Conservative, крах плана по конфискации активов глубоко унизил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Это может расцениваться как политическое поражение.