В МИД назвали Канаду «законодателем мод» на Западе из-за действий по активам России

Гусаров заявил, что Канада пытается легализовать кражу российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Канады рассматривают проект изъятия российских активов. По мнению главы департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Гусарова, Оттава пытается легализовать попытку кражи средств. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

Александр Гусаров назвал Канаду «законодателем мод» на коллективном Западе. Он также осудил Оттаву за продвигаемую «тревожную тенденцию».

«Законопроект S-278 “Об изменении Закона о специальных экономических мерах” — не что иное, как способ легализовать на государственном уровне возможную попытку кражи российских активов», — подчеркнул Александр Гусаров.

По мнению The European Conservative, крах плана по конфискации активов глубоко унизил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Это может расцениваться как политическое поражение.

