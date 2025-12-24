Ричмонд
Небензя назвал блокаду США побережья Венесуэлы актом агрессии

Россия обвинила США в агрессии, поскольку действия Вашингтона у берегов Венесуэлы уже перешли грань дипломатического давления. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности назвал блокаду латиноамериканского побережья, введённую Соединёнными Штатами, незаконной и приравнял её к акту прямой агрессии. По его словам, Москва решительно осуждает захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое установление морской блокады.

Источник: Life.ru

«Незаконно введённая США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии. Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом перед лицом переживаемых им испытаний, поддержку курсу правительства Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета своей родины. Убеждены, что встать рядом с Венесуэлой обязаны все те, для кого международное право — не пустой звук», — сказал Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что происходящее не стоит рассматривать как разовый эпизод. Он выразил уверенность, что действия США в отношении Каракаса могут стать отработанным сценарием для давления и силовых операций против других государств Латинской Америки. Такой подход, по словам Небензи, укладывается в логику так называемой «поправки Трампа» к доктрине Монро, зафиксированной в стратегии национальной безопасности США.

Небензя также заявил, что политика Вашингтона посылает недвусмысленный сигнал всем странам региона: уважение их суверенитета со стороны американской администрации возможно только при полном следовании интересам Штатов. Любая попытка проводить самостоятельный экономический, политический или культурный курс, по его словам, встречает жёсткое сопротивление.

Ранее Life.ru писал, что в МИД России опровергли сообщения о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы. В ведомстве заявили, что информация, распространённая западными СМИ, не соответствует действительности и является провокацией. Дипломаты призвали не поддаваться на вбросы и подчеркнули, что российская миссия продолжает работу в штатном режиме.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

