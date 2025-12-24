Небензя назвал блокаду США побережья Венесуэлы актом агрессии

Российский дипломат подчеркнул, что происходящее не стоит рассматривать как разовый эпизод. Он выразил уверенность, что действия США в отношении Каракаса могут стать отработанным сценарием для давления и силовых операций против других государств Латинской Америки. Такой подход, по словам Небензи, укладывается в логику так называемой «поправки Трампа» к доктрине Монро, зафиксированной в стратегии национальной безопасности США.