Украина не ожидает завершения конфликта в ближайшее время. Об этом заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с изданием «Ридус».
Он отметил финансовые трудности у Киева. По словам бывшего нардепа, основным вызовом стали проблемы в энергетическом секторе.
Кроме того, Спиридон Килинкаров указал на тяжелую ситуацию для ВСУ на поле боя. По его мнению, конфликт может завершиться миром в 2026 году на невыгодных для Украины условиях.
Ранее отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис раскритиковал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о кредите Украине за счет активов РФ. По его словам, всё указывает на незаинтересованность Киева в переговорах. Дипломатию также отвергает и Европа, добавил подполковник в отставке.