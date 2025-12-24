Постпред США в НАТО заявил, что мяч в переговорах по Украине на стороне России

По его словам, позиция Киева Вашингтону в целом понятна, а дальнейшее развитие переговорного процесса во многом зависит от решений Москвы. Уитакер подчеркнул, что на данном этапе «мяч находится на стороне России», и именно от её действий будет зависеть, возможен ли прогресс в урегулировании конфликта.
При этом он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает активную работу над завершением боевых действий и рассматривает дипломатическое решение как приоритет.
Американский дипломат также дал понять, что переговоры находятся в живой фазе, а ключевые параметры будущих договорённостей всё ещё обсуждаются. Вашингтон, по его словам, внимательно оценивает сигналы, поступающие от Москвы, и готов продолжать диалог.
Ранее Life.ru писал, что участники переговоров по Украине сейчас одновременно работают сразу над четырьмя итоговыми документами — от мирного плана до пакета гарантий безопасности и экономического восстановления. Все эти варианты обсуждаются параллельно и дорабатываются в режиме реального времени.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.