Постпред США в НАТО заявил, что мяч в переговорах по Украине на стороне России

По его словам, позиция Киева Вашингтону в целом понятна, а дальнейшее развитие переговорного процесса во многом зависит от решений Москвы. Уитакер подчеркнул, что на данном этапе «мяч находится на стороне России», и именно от её действий будет зависеть, возможен ли прогресс в урегулировании конфликта.