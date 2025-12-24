Ричмонд
Академик Богодель заявил о создании дивизии комплексов «Орешник» в РФ и РБ

В Союзном государстве России и Белоруссии может появиться дивизия на базе новых российских ракетных комплексов «Орешник». Об этом заявил заместитель начальника факультета генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

Источник: Life.ru

«Вероятнее всего, в рамках нашего содружества будет действовать новая дивизия, которая будет представлена новейшими пусковыми установками “Орешник”, — отметил он в эфире телеканала “Беларусь 1”.

По уточнению Богоделя, Белоруссии «Орешник» нужен только для стратегического сдерживания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что комплекс «Орешник» с 17 декабря находится на территории республики. Напомним, российская ракета средней дальности «Орешник» уже была применена по целям на Украине 21 ноября 2024 года. О серийном производстве оружия в июне рассказал президент РФ Владимир Путин.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

