Академик Богодель заявил о создании дивизии комплексов «Орешник» в РФ и РБ

«Вероятнее всего, в рамках нашего содружества будет действовать новая дивизия, которая будет представлена новейшими пусковыми установками “Орешник”, — отметил он в эфире телеканала “Беларусь 1”.
По уточнению Богоделя, Белоруссии «Орешник» нужен только для стратегического сдерживания.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что комплекс «Орешник» с 17 декабря находится на территории республики. Напомним, российская ракета средней дальности «Орешник» уже была применена по целям на Украине 21 ноября 2024 года. О серийном производстве оружия в июне рассказал президент РФ Владимир Путин.
