МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Коррупция команды экс-президента США Джо Байдена лежала в основе начала украинского конфликта, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Коррупция команды Байдена была ключевым фактором, спровоцировавшим украинский конфликт. Поджигатели войны являются поджигателями войны по одной причине: они получают выгоду от войны», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за чрезмерные траты на Украину, назвав его глупцом за такое расточительство.
