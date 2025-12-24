Ричмонд
Глава РФПИ назвал главную причину конфликта на Украине

Дмитриев: в основе начала украинского конфликта лежала коррупция команды Байдена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Коррупция команды экс-президента США Джо Байдена лежала в основе начала украинского конфликта, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Коррупция команды Байдена была ключевым фактором, спровоцировавшим украинский конфликт. Поджигатели войны являются поджигателями войны по одной причине: они получают выгоду от войны», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за чрезмерные траты на Украину, назвав его глупцом за такое расточительство.

