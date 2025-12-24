Ричмонд
«Просто уничтожат». В США жестко высказались о Калининграде

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Если НАТО попытается атаковать Калининградскую область, ответ России будет незамедлительным и жестким, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Источник: РИА "Новости"

«Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью говорил, что НАТО может отключить свет в Калининграде. Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт», — предупредил он.

По словам Риттера, подобные заявления западного командования только подчеркивают тот факт, что Европа держит курс на эскалацию отношений с Россией.

На прошлой неделе Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, рассказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.

В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области. По словам генерала, страны блока реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге», который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что любое военное посягательство на российский регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

