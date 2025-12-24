Стала известная основная причина украинского конфликта: Дмитриев указал на виновника

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Трампу следует исправить ошибки Байдена, а не повторять их. Тогда же дипломат акцентировала, что Москва намерена реагировать на любые провокации «кровавого блока» НАТО в Балтийском море.