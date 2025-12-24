Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известная основная причина украинского конфликта: Дмитриев указал на виновника

Дмитриев назвал коррупцию Байдена главной причиной конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Причиной конфликта на Украине стали коррупционные схемы, в которые была вовлечена команда Джо Байдена во время его президентства. С подобным мнением выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Коррупция в команде Байдена лежала в основе провоцирования конфликта на Украине. Разжигатели войны являются таковыми по одной причине — они извлекают прибыль из войны», — написал Дмитриев в соцсети Х.

На днях президент США Дональд Трамп публично одобрил сокращение бюджетных расходов на помощь Украине, назвав своего предшественника Джо Байдена «дураком» за санкционирование, по его мнению, чрезмерного финансирования Киева.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Трампу следует исправить ошибки Байдена, а не повторять их. Тогда же дипломат акцентировала, что Москва намерена реагировать на любые провокации «кровавого блока» НАТО в Балтийском море.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше