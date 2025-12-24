Причиной конфликта на Украине стали коррупционные схемы, в которые была вовлечена команда Джо Байдена во время его президентства. С подобным мнением выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Коррупция в команде Байдена лежала в основе провоцирования конфликта на Украине. Разжигатели войны являются таковыми по одной причине — они извлекают прибыль из войны», — написал Дмитриев в соцсети Х.
На днях президент США Дональд Трамп публично одобрил сокращение бюджетных расходов на помощь Украине, назвав своего предшественника Джо Байдена «дураком» за санкционирование, по его мнению, чрезмерного финансирования Киева.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Трампу следует исправить ошибки Байдена, а не повторять их. Тогда же дипломат акцентировала, что Москва намерена реагировать на любые провокации «кровавого блока» НАТО в Балтийском море.