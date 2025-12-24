Страны-члены НАТО неоднократно пытались запугать Россию якобы возможным ударом по Калининградской области. Однако альянс в таком случае ждет тяжелый ответ. Об этом предупредил отставной разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube.
Он пояснил, что ответ России после удара Запада будет незамедлительным и жестким. Экс-разведчик предостерег альянс от подобных заявлений.
«Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью говорил, что НАТО может отключить свет в Калининграде. Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду», — подчеркнул Скотт Риттер.
Ранее на эту тему высказался немецкий министр обороны Борис Писториус. Он отверг свои же слова о якобы возможном столкновении России и НАТО. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал такой ход «мастер-классом по переобуванию в воздухе».