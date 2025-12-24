Новосибирская область и Израиль укрепят сотрудничество в науке, IT и культуре

Новосибирская область и Израиль намерены укрепить сотрудничество во многих сферах, среди которых: наука, образования, культура, IT-технологии, медицины и сельское хозяйство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Рабочая встреча замгубернатора Новосибирской области Юрия Петухова с делегацией Израиля, которую возглавлял чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РФ Одед Йосеф, прошла 23 декабря. Израильский дипломат во время встречи выразил высокую заинтересованность в углублении сотрудничества с Новосибирской областью.
— Между нашими странами складываются дружественные отношения, поэтому хотелось бы и дальше укреплять гуманитарные и иные связи, — сказал Одед Йосеф.
Стороны обсудили возможность проведения Дней культуры Израиля и Новосибирской области на своих территориях, предложения в сфере информационных разработок, образования, медицины, искусственного интеллекта и сельского хозяйства.
Юрий Петухов по итогам встречи заявил, что для проработки всех рабочих вопросов и озвученных предложений, в Новосибирской области будут определены необходимые представители.