Новосибирская область и Израиль укрепят сотрудничество в науке, IT и культуре

Также стороны обсудили предложения в сфере медицины, сельского хозяйства и информационных разработок.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область и Израиль намерены укрепить сотрудничество во многих сферах, среди которых: наука, образования, культура, IT-технологии, медицины и сельское хозяйство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Рабочая встреча замгубернатора Новосибирской области Юрия Петухова с делегацией Израиля, которую возглавлял чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РФ Одед Йосеф, прошла 23 декабря. Израильский дипломат во время встречи выразил высокую заинтересованность в углублении сотрудничества с Новосибирской областью.

— Между нашими странами складываются дружественные отношения, поэтому хотелось бы и дальше укреплять гуманитарные и иные связи, — сказал Одед Йосеф.

Стороны обсудили возможность проведения Дней культуры Израиля и Новосибирской области на своих территориях, предложения в сфере информационных разработок, образования, медицины, искусственного интеллекта и сельского хозяйства.

Юрий Петухов по итогам встречи заявил, что для проработки всех рабочих вопросов и озвученных предложений, в Новосибирской области будут определены необходимые представители.