Посол Бразилии призвал Европу укреплять многополярность с позиции уважения

Европейцам необходимо внести вклад в становление многополярного уклада в мире. Однако им не стоит укреплять порядок с позиции высокомерия. Так высказался посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос, транслирует ТАСС.
Он подчеркнул, что Европа должна выстраивать многополярность с позиции уважения. Посол признал, что европейцы способны внести положительный вклад в мировое устройство.
«Европа играет важную роль в многополярном мировом порядке. Поэтому крайне важно, чтобы Европа могла вносить вклад в укрепление этого порядка, но не с позиции высокомерия, а уважения», — подытожил Сержио Родригес дос Сантос.
Он также отметил, что Бразилия по-прежнему нуждается в российских дизеле и бензине. Эти ресурсы позволяют стране поддерживать низкие цены. По его словам, страна также желает увеличить экспорт товаров в РФ.