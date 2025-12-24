Ричмонд
Посол Бразилии призвал Европу укреплять многополярность с позиции уважения

Посол Родригес дос Сантос: ЕС должен строить многополярность без высокомерия.

Источник: Комсомольская правда

Европейцам необходимо внести вклад в становление многополярного уклада в мире. Однако им не стоит укреплять порядок с позиции высокомерия. Так высказался посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос, транслирует ТАСС.

Он подчеркнул, что Европа должна выстраивать многополярность с позиции уважения. Посол признал, что европейцы способны внести положительный вклад в мировое устройство.

«Европа играет важную роль в многополярном мировом порядке. Поэтому крайне важно, чтобы Европа могла вносить вклад в укрепление этого порядка, но не с позиции высокомерия, а уважения», — подытожил Сержио Родригес дос Сантос.

Он также отметил, что Бразилия по-прежнему нуждается в российских дизеле и бензине. Эти ресурсы позволяют стране поддерживать низкие цены. По его словам, страна также желает увеличить экспорт товаров в РФ.