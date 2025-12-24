DM: Эпштейн писал педофилу Насару о любви Трампа к юным девушкам

«Мы разделяли одну вещь нашу любовь и заботу о молодых девушках в надежде, что они достигнут своего полного потенциала. Наш президент разделяет нашу любовь к юным, привлекательным девушкам. Когда мимо проходила юная красавица, он любил “схватить за интимное”, — приводит газета фрагмент сообщения, которое Эпштейн отправил Насару в 2019 году.
Насар — бывший врач сборной США по гимнастике. Его признали виновным в хранении детской порнографии и уничтожении улик. В декабре 2017 года суд приговорил его к 60 годам тюрьмы за систематическое сексуальное насилие над несовершеннолетними.
Ранее Минюст США опубликовал фотографии Билла Клинтона с девушками в джакузи из архива дела Эпштейна. На одном снимке бывший президент запечатлён с молодыми женщинами, лица которых скрыты. Другие фото сделаны втроём или в большой компании.
