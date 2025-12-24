Ричмонд
«Почему бы не обменяться санкциями?»: Дмитриев связал новые ограничения США с фон дер Ляйен

Дмитриев шутливо прокомментировал запрет въезда в США главы ЕК фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты 23 декабря ввели очередные ограничения в отношении ряда физических лиц. На этот раз санкции коснулись активистов. Вашингтон запретил им въезд в страну за попытки ограничить доступ к американским платформам. Имена при этом не раскрыли. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выступил с предположением. Он, не без юмора, порассуждал о запрете на въезд в США главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом спецпредставитель президента РФ высказался в соцсети.

Кирилл Дмитриев назвал главу ЕК «Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен». Он предположил, что она стала одним из «запрещенных» в США активистов.

«Вау, значит, Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен теперь возглавляет чёрный список из цензоров, которым запрещён въезд в США?» — пошутил Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ также предложил председателю Еврокомиссии обменяться санкциями. США ввели ограничения в отношении спецпредставителя российского лидера в период правления экс-президента Джо Байдена.

«Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими. Почему бы не обменяться санкциями?» — риторически вопросил Кирилл Дмитриев.

Ранее Госдепартамент США обвинил телеканал NBC в распространении фейков о команде американского лидера Дональда Трампа. Причиной послужил ложный материал о разладе между госсекретарем страны Марко Рубио и спецпосланником главы государства Стивом Уиткоффом. Госдеп опроверг сообщения о якобы напряжении в администрации президента США. Телеканал назвали «NBC Fake News».

По данным анонимных источников, конфликт между госсекретарем США и спецпредставителем Дональда Трампа возник из-за их ролей в урегулировании конфликта на Украине. Как заявил NBC, в ноябре Марко Рубио планировал участвовать в переговорах с Киевом. Однако Стив Уиткофф занял это место раньше.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что Вашингтон присвоит захваченные в международных водах танкеры и нефть. Он предположил, что США могут использовать венесуэльские ресурсы для пополнения собственных стратегических резервов. Стоит отметить, что Россия осудила нападения на венесуэльские танкеры.

