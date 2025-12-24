Соединенные Штаты 23 декабря ввели очередные ограничения в отношении ряда физических лиц. На этот раз санкции коснулись активистов. Вашингтон запретил им въезд в страну за попытки ограничить доступ к американским платформам. Имена при этом не раскрыли. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выступил с предположением. Он, не без юмора, порассуждал о запрете на въезд в США главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом спецпредставитель президента РФ высказался в соцсети.
Кирилл Дмитриев назвал главу ЕК «Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен». Он предположил, что она стала одним из «запрещенных» в США активистов.
«Вау, значит, Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен теперь возглавляет чёрный список из цензоров, которым запрещён въезд в США?» — пошутил Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ также предложил председателю Еврокомиссии обменяться санкциями. США ввели ограничения в отношении спецпредставителя российского лидера в период правления экс-президента Джо Байдена.
«Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими. Почему бы не обменяться санкциями?» — риторически вопросил Кирилл Дмитриев.
Ранее Госдепартамент США обвинил телеканал NBC в распространении фейков о команде американского лидера Дональда Трампа. Причиной послужил ложный материал о разладе между госсекретарем страны Марко Рубио и спецпосланником главы государства Стивом Уиткоффом. Госдеп опроверг сообщения о якобы напряжении в администрации президента США. Телеканал назвали «NBC Fake News».
По данным анонимных источников, конфликт между госсекретарем США и спецпредставителем Дональда Трампа возник из-за их ролей в урегулировании конфликта на Украине. Как заявил NBC, в ноябре Марко Рубио планировал участвовать в переговорах с Киевом. Однако Стив Уиткофф занял это место раньше.
Тем временем Дональд Трамп заявил, что Вашингтон присвоит захваченные в международных водах танкеры и нефть. Он предположил, что США могут использовать венесуэльские ресурсы для пополнения собственных стратегических резервов. Стоит отметить, что Россия осудила нападения на венесуэльские танкеры.