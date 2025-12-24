«Почему бы не обменяться санкциями?»: Дмитриев связал новые ограничения США с фон дер Ляйен

Соединенные Штаты 23 декабря ввели очередные ограничения в отношении ряда физических лиц. На этот раз санкции коснулись активистов. Вашингтон запретил им въезд в страну за попытки ограничить доступ к американским платформам. Имена при этом не раскрыли. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выступил с предположением. Он, не без юмора, порассуждал о запрете на въезд в США главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом спецпредставитель президента РФ высказался в соцсети.