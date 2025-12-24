В Госдепе назвали имена пяти активистов, которым закрыли въезд в США за цензуру

«Мы ввели санкции против: Тьерри Бретона, одного из главных разработчиков Закона о цифровых услугах. В августе 2024 года, занимая должность европейского комиссара по внутреннему рынку и цифровым услугам, он опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон [ЕС] о цифровых услугах, угрожал Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом [Дональдом] Трампом», — написала в X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.
Также под ограничения попал глава британской НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имран Ахмед. Его обвинили в призывах заблокировать американских «антипрививочников», включая Роберта Кеннеди-младшего, который теперь возглавляет Минздрав в администрации Дональда Трампа.
В список добавили ещё троих: руководителей немецких НКО Анну-Лену фон Ходенберг и Жозефину Баллон, а также главу британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд.
На фоне этого заявления спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о запрете въезда в США для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Он в шутку указал, что глава ЕК якобы возглавляет чёрный список цензоров, которым запрещён въезд в США.
