В Госдепе назвали имена пяти активистов, которым закрыли въезд в США за цензуру

«Мы ввели санкции против: Тьерри Бретона, одного из главных разработчиков Закона о цифровых услугах. В августе 2024 года, занимая должность европейского комиссара по внутреннему рынку и цифровым услугам, он опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон [ЕС] о цифровых услугах, угрожал Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом [Дональдом] Трампом», — написала в X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.