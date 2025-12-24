Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдепе назвали имена пяти активистов, которым закрыли въезд в США за цензуру

Госдепартамент США раскрыл имена пяти активистов, которым закрыли въезд за попытки ограничить доступ к американским платформам и спикерам. Все они — граждане европейских стран.

«Мы ввели санкции против: Тьерри Бретона, одного из главных разработчиков Закона о цифровых услугах. В августе 2024 года, занимая должность европейского комиссара по внутреннему рынку и цифровым услугам, он опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон [ЕС] о цифровых услугах, угрожал Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом [Дональдом] Трампом», — написала в X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.

Также под ограничения попал глава британской НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имран Ахмед. Его обвинили в призывах заблокировать американских «антипрививочников», включая Роберта Кеннеди-младшего, который теперь возглавляет Минздрав в администрации Дональда Трампа.

В список добавили ещё троих: руководителей немецких НКО Анну-Лену фон Ходенберг и Жозефину Баллон, а также главу британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд.

На фоне этого заявления спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о запрете въезда в США для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Он в шутку указал, что глава ЕК якобы возглавляет чёрный список цензоров, которым запрещён въезд в США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше