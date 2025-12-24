Жители должны быть защищены: депутат Иркутского округа озвучил нюансы принятия устава

IrkutskMedia, 24 декабря. Депутат думы Иркутского округа Леонид Захаревич вместе с восемью коллегами высказался против принятия текущей редакции проекта устава округа. Напомним, в ходе заседания думы муниципального образования 11 декабря группа народных избранников высказалась за доработку проекта устава, поскольку именно в таком документе будет определяться порядок назначения на должности, иные процедурные моменты, а также формат работы управленческих структур муниципалитета.
По заявлению в тг-канале (18+) депутата думы Иркутского МО Леонида Захаревича, на данный момент в проекте устава ключевые решения (бюджет, структура администрации, генплан) принимаются простым большинством голосов в думе, что, по мнению депутата, дополнительно концентрирует полномочия в руках администрации на фоне объединения округа, которое и без того привело к централизации исполнительной власти.
Для решения проблемы депутаты, несогласные с текущими положениями проекта устава, предложили ввести квалифицированное большинство (⅔ голосов) при принятии решения по ключевым вопросам. Кроме того, было предложено ввести:
1. Тайное голосование за председателя думы, чтобы избежать возможного давления на отдельных депутатов;
2. Согласование с думой кандидатур глав администраций поселений для учета мнения местных депутатов (именно такой порядок предложен в рамках законодательства Иркутской области);
3. Антикоррупционные нормы, принятые для депутатов, распространить и на должность мэра, чтобы добиться принципа равенства перед законом для всех.
«Эти поправки не были рассмотрены. Нас просто поставили перед фактом: “голосуйте, как есть”, — пишет Леонид Захаревич.
Также, по мнению депутата, в предлагаемой версии устава содержаться ошибки и противоречия между отдельными статьями.