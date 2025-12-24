Жители должны быть защищены: депутат Иркутского округа озвучил нюансы принятия устава

По заявлению в тг-канале (18+) депутата думы Иркутского МО Леонида Захаревича, на данный момент в проекте устава ключевые решения (бюджет, структура администрации, генплан) принимаются простым большинством голосов в думе, что, по мнению депутата, дополнительно концентрирует полномочия в руках администрации на фоне объединения округа, которое и без того привело к централизации исполнительной власти.