Пушков назвал отказ стран ЕС выдать кредит Украине отражением воли европейцев

«Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 млрд долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев», — подчеркнул Пушков.