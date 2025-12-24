«Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 млрд долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев», — подчеркнул Пушков.
Он также отметил, что даже в Польше, ранее считавшейся проевропейской страной, растёт число сторонников выхода из ЕС. По данным опроса компании IBRiS, сейчас каждый четвёртый поляк выступает за выход страны из блока.
Ранее в Госдуме заявили, что провал плана ЕС по финансированию Украины за счёт замороженных российских активов связан с лицемерием тех, кто поддерживает конфискацию, и позицией «здравых сил» вроде премьера Венгрии Виктора Орбана, блокирующих решение. Там подчеркнули: граждане ЕС не одобрят выделение €90 млрд Киеву из общего бюджета, ведь сами сталкиваются с трудностями в бизнесе и вынуждены экономить.
