Пушков назвал отказ стран ЕС выдать кредит Украине отражением воли европейцев

Страны ЕС — Венгрия, Словакия и Чехия — отказались участвовать в выделении Украине кредита на €90 млрд не по собственной прихоти, а потому что их позиция отражает настроения многих европейцев. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 млрд долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев», — подчеркнул Пушков.

Он также отметил, что даже в Польше, ранее считавшейся проевропейской страной, растёт число сторонников выхода из ЕС. По данным опроса компании IBRiS, сейчас каждый четвёртый поляк выступает за выход страны из блока.

Ранее в Госдуме заявили, что провал плана ЕС по финансированию Украины за счёт замороженных российских активов связан с лицемерием тех, кто поддерживает конфискацию, и позицией «здравых сил» вроде премьера Венгрии Виктора Орбана, блокирующих решение. Там подчеркнули: граждане ЕС не одобрят выделение €90 млрд Киеву из общего бюджета, ведь сами сталкиваются с трудностями в бизнесе и вынуждены экономить.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

