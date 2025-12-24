Не сказка, а депортация: Санта-Клаус «вышел» на миграционный рейд в США

ICE выложила видео задержаний мигрантов Санта-Клаусом. Видео © Х / ICEgov.
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) 23 декабря опубликовала ролик в социальной сети X. В ведомстве заявили, что предлагают мигрантам самостоятельно покинуть страну и получить за это денежное вознаграждение.
«Избегайте ледяного воздуха и списка непослушных детей Санты! Депортируйтесь самостоятельно уже сегодня, заработайте 3000 долларов и проведите Рождество дома с близкими. Бонус за праздничный отдых действует до конца 2025 года», — говорится в сообщении ICE.
На видео Санта-Клаус символически «участвует» в задержаниях, однако настоящих арестов в этот момент не происходило. При этом в комментариях аудитория разделилась на два лагеря: одни поддержали жёсткую миграционную политику властей, а другие обвинили их в цинизме и недопустимом использовании рождественского образа.
Ранее Life.ru писал, что власти США предложили нелегальным мигрантам добровольно вернуться на родину в обмен на бесплатный перелёт и денежное вознаграждение. Кампания была оформлена в праздничном стиле и активно продвигалась через соцсети. Ведомство сделало ставку на яркую подачу, чтобы привлечь внимание к программе самодепортации.
