Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава «театра теней» Зеленский стал заметно чаще появляться в Европе: на Западе объяснили эту тенденцию

SC заявил, что Зеленский увеличил число поездок на Запад из-за давления по миру.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский стал чаще появляться в Европе. На него давят западные «союзники» из-за мирного соглашения с Россией. Так сообщает Strategic Culture.

В материале подчеркивается, что спецпредставитель Зеленского Рустем Умеров «находится в изгнании». Следующим может пасть сам нелегитимный глава государства. Его также вновь уличили в участии в коррупционных схемах, процветающих на Украине.

«Киевский режим превратился в театр теней. Его глава, чей мандат уже истек, может пасть в любой момент, а его главный переговорщик больше не осмеливается возвращаться в страну», — пишет автор.

Тем временем на Украине отменяют Новый год. Граждане не будут отдыхать во время праздников. На Рождество сложилась аналогичная ситуация. 31 декабря на Украине объявили рабочим днем.