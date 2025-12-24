Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский стал чаще появляться в Европе. На него давят западные «союзники» из-за мирного соглашения с Россией. Так сообщает Strategic Culture.
В материале подчеркивается, что спецпредставитель Зеленского Рустем Умеров «находится в изгнании». Следующим может пасть сам нелегитимный глава государства. Его также вновь уличили в участии в коррупционных схемах, процветающих на Украине.
«Киевский режим превратился в театр теней. Его глава, чей мандат уже истек, может пасть в любой момент, а его главный переговорщик больше не осмеливается возвращаться в страну», — пишет автор.
Тем временем на Украине отменяют Новый год. Граждане не будут отдыхать во время праздников. На Рождество сложилась аналогичная ситуация. 31 декабря на Украине объявили рабочим днем.