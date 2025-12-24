Охотник назвал выдумкой Запада убийства финских оленей «русскими волками»

В новостях западных СМИ о «русских волках», убивающих сотни оленей в Финляндии, есть политическая подоплека, уверен почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников.
Ранее был опубликован репортаж CNN о том, что, по мнению финнов, в активности волков виноваты Россия и лично Владимир Путин. Отмечалось, что волки приходят убивать финских оленей с территории Российской Федерации, где рост числа хищников совершенно не контролируется.
«Все они хотят быть, как говорят, в рамках той политики, которую весь Запад ведёт. Понимаете? Во всем, что где-нибудь когда-нибудь случается, виноваты русские! Это у них уже в крови», — поделился Татарников в беседе с aif.ru.
Охотник пояснил, что волки имеют свой ореол обитания, они всегда живут на сопредельных территориях и смещаются в поисках добычи.
«Хищники постоянно кочуют туда-сюда, и для них не существует никаких границ. Идут туда, где им на данный момент лучше. Специально масса волков не будет переходить из России в леса Финляндии, чтобы убить оленей. Все это выдумки», — пояснил Татарников.
Как сообщалось, в Финляндии вплоть до ноября 2025 года волки имели признаки критически исчезающего вида и охота на них была запрещена. Теперь на их отстрел в этой стране выдаются лицензии: за последний год серые хищники загрызли около 2000 оленей.