МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Евросоюз выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России, заявил в соцсети Х бывший премьер Польши Лешек Миллер.
«На этом фоне руководство ЕС выглядит все более гротескно. Вместо реализма — моральная паника. Вместо анализа способностей — эскалация риторики. Вместо политики — сообщения, написанные так, будто Европа завтра станет жертвой блицкрига. Европейский союз ведет себя так, будто запугивание собственного населения является заменой стратегии. Результат? Насмешка», — написал он.
Так политик прокомментировал слова главы нацразведки США Тулси Габбард о стремлении ЕС подорвать усилия по достижению мира на Украине.
По его словам, подобные заявления в адрес Москвы не имеют ничего общего с обеспечением безопасности, а лишь демонстрируют «очевидную интеллектуальную пустоту» ЕС.
На прошлой неделе Габбард опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу, назвав подобные утверждения попыткой подорвать усилия США по достижению мира на Украине.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.